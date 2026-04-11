ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Marathon Parijs vestigt record met 60.000 deelnemers

door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 12:25
PARIJS (ANP) - De marathon van Parijs verwelkomt zondag een recordaantal van 60.000 deelnemers. De Franse hoofdstad kan wedijveren met de marathons van New York en Londen, die ook zulke aantallen tellen. Opmerkelijk is dat er steeds meer vrouwelijke deelnemers zijn; van 25 procent in 2022 naar 33 procent in de komende editie.
De marathon van Rotterdam wil ook groeien, omdat de populariteit van hardlopen onverminderd groot is. De organisatie registreerde 50.000 inschrijvingen voor de 45e editie komende zondag, maar kon 'slechts' 18.000 gelukkigen een startnummer toebedelen. Op de marathonafstand in Rotterdam is 25 procent vrouw en 75 procent man; de gemiddelde leeftijd is 36,8 jaar.
loading

Loading