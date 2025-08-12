Zelensky waarschuwt voor nieuw Russisch offensief

KYIV (ANP/DPA/AFP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gewaarschuwd dat Rusland voorbereidingen lijkt te treffen voor nieuwe offensieven. Hij stelt in aanloop naar topoverleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische leider Vladimir Poetin dat "Rusland niet de kans mag krijgen om de wereld weer te misleiden".

Zelensky trad niet in detail, maar er waren dinsdag berichten dat Russische troepen in twee dagen tijd ongeveer 10 kilometer zijn opgerukt aan een deel van het oostfront. De Oekraïense krijgsmacht heeft tegengesproken dat sprake is van een grootschalige Russische doorbraak bij de steden Pokrovsk en Dobropillia. Dat Russische militairen daar infiltreren, betekent volgens de strijdkrachten niet dat ze het gebied ook in handen hebben.

Oekraïne en Europese bondgenoten wachten gespannen af wat de uitkomst is van het overleg tussen Trump en Poetin. Er zou worden gevreesd dat Trump uiteindelijk met plannen komt die ongunstig uitpakken voor Oekraïne.