Oud-voetballer Ronnie Stam jarenlang de cel in voor cocaïnehandel en witwassen

De rechtbank in Breda heeft voormalig profvoetballer Ronnie Stam (41) zeven jaar cel opgelegd voor drugshandel en witwassen. De oud-speler van onder meer NAC en FC Twente is schuldig aan de handel in cocaïne. De straf tegen hem viel lager uit dan de dertien jaar die het Openbaar Ministerie tegen hem had geëist. De rechtbank vindt niet alle verdenkingen bewezen.

De 43-jarige broer van Stam is bij verstek veroordeeld tot 3,5 jaar cel, na een eis van zes jaar. Hij is voortvluchtig en zou in Dubai verblijven, nadat hij eerder voor soortgelijke misdrijven is veroordeeld tot 4,5 jaar cel.

Ronnie en zijn broer

"Ronnie en in iets mindere mate zijn broer vormden een schakel in de wereldwijde handel in harddrugs", zei de voorzitter van de rechtbank.

Beiden moeten een boete van 30.000 euro betalen en er wordt hen bijna 1,7 miljoen euro aan criminele winst afgepakt, bepaalde de rechtbank. Volgens de voorzitter hadden de twee geen oog voor de negatieve effecten van drugshandel op de maatschappij. "Ze waren alleen bezig met het verdienen van grote hoeveelheden geld."

Gekraakte berichtendienst

Oud-voetballer Stam werd 10 juni vorig jaar aangehouden, samen met meerdere familieleden. Hij zit nog altijd vast. Ontsleutelde gesprekken tussen criminelen via de gekraakte berichtendienst Sky ECC vormen belangrijk bewijs tegen hem.

Stam heeft volgens de rechtbank weinig willen zeggen over de verdenkingen. Hij was vooral bezig met de gevolgen van zijn aanhouding voor de voetbalcarrière van zijn zoon en voor zijn bedrijf, zei de voorzitter. "Hij had daar eerder bij stil moeten staan en andere keuzes kunnen maken."

Landskampioen

Stam beëindigde in 2016 zijn voetbalcarrière bij NAC. Hij werd in 2010 landskampioen met FC Twente. Ook stond hij onder contract bij het Belgische Standard Luik en Wigan Athletic in Engeland.