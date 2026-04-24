Ryanair sluit basis in Berlijn om stijgende luchthaventarieven

Economie
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 14:22
anp240426103 1
BERLIJN (ANP) - Ryanair sluit zijn basis op de luchthaven van Berlijn omdat het vliegveld te duur zou worden. De Ierse budgetmaatschappij wil zijn zeven toestellen in Berlijn verplaatsen naar goedkopere luchthavens in andere EU-landen, zoals Zweden, Slowakije, Albanië en Italië.
Volgens Ryanair is het besluit een direct gevolg van de recente aankondiging van Berlin Brandenburg Airport om de tarieven met 10 procent te verhogen van 2027 tot 2029. In een persbericht haalt de luchtvaartmaatschappij flink uit naar de luchthaven. "Dankzij Berlin Airports ongerechtvaardigde en buitensporige tariefverhogingen van 50 procent sinds 2019 is het luchtverkeer met bijna 30 procent ingestort van 36 miljoen passagiers in 2019 naar slechts 26 miljoen in 2025, waardoor Berlijn de meest falende luchthaven van Europa is geworden", klaagt Ryanair.
De luchtvaartmaatschappij wil zijn Duitse basis op 24 oktober sluiten. Het aantal vluchten van en naar Berlijn wordt in het winterschema gehalveerd.
anp 495501132

generated-image (1)

228492629_m

184954481_m

gandr-collage

pexels-tugbayildirim-13944023

