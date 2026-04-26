Zelensky: wereld 40 jaar na Tsjernobyl weer op rand van een ramp

door anp
zondag, 26 april 2026 om 9:42
zondag, 26 april 2026 om 9:42
Rusland brengt de wereld veertig jaar na de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl weer op de rand van een nieuwe ramp, schrijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. Russische drones bedreigen volgens hem de centrale. "De wereld mag dit nucleaire terrorisme niet laten voortduren en de beste manier is door Rusland te dwingen om te stoppen met de roekeloze aanvallen."
Op 26 april 1986 ontplofte reactor vier van de centrale in wat nu Oekraïne is. "Een aanzienlijke hoeveelheid radioactief materiaal kwam vrij. Honderdduizenden mensen kregen jarenlang met de gevolgen van deze tragedie te maken", schrijft Zelensky.
In de jaren daarna werden twee beschermende bouwwerken over de reactor gebouwd. "Maar gedurende deze oorlog heeft Rusland de wereld weer aan de rand van een door mensen veroorzaakte ramp gebracht - Russisch-Iraanse 'shaheds' vliegen geregeld over de centrale en één daarvan heeft de sarcofaag vorig jaar getroffen."
