Van Weel heeft begrip voor tegenhouden hulpgoederen voor Gaza

LUXEMBURG (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) gaat ervan uit dat Israël vanaf maandag weer hulpgoederen voor Gaza doorlaat nu het staakt-het-vuren weer is hervat. Hij begrijpt dat Israël de afgelopen dagen geen goederen heeft doorgelaten omdat het staakt-het-vuren de afgelopen dagen werd geschonden en de situatie daardoor ter plekke niet veilig was, zei Van Weel voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

Van Weel veroordeelt het geweld van Hamas tegen Palestijnen in Gaza. "Hamas is een onbetrouwbare organisatie. Het zijn terroristen en ze terroriseren dus ook hun eigen bevolking." De gewelddadigheden door Hamas van de afgelopen dagen laten volgens de minister opnieuw zien dat het nodig is dat Hamas zowel politiek als militair wordt ontmanteld.

De situatie is broos en dat zal de komende dagen zo blijven, verwacht Van Weel. Hij denkt niet dat de EU-landen nu sancties tegen Israël willen opleggen.