Zelensky wil weer wapens gaan exporteren

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat hij met een strategie komt om "geleide wapens" te gaan exporteren, voornamelijk naar Europese landen en de VS. Hij zei dat een programma voor de uitvoer van wapens Oekraïne meer inkomsten biedt en geld vrijmaakt voor het kopen van de drones die het nodig heeft voor de verdediging van het luchtruim.

Het is onduidelijk wat voor wapens Oekraïne wil gaan uitvoeren, terwijl het land van westerse mogendheden zo veel wapens krijgt. De Oekraïense wapenindustrie is al lange tijd groot en voor de oorlog met Rusland werden de meeste wapens uitgevoerd. Er zijn zowel staatsondernemingen als particuliere bedrijven in de sector. Eerder dit jaar verbood Zelensky's regering de export van wapens omdat de productie onder meer door geldtekort kromp.

Oekraïne maakt tal van geleide wapensystemen en is een gigant op het gebied van drones. Maar voor het neerhalen van bepaalde raketten heeft Oekraïne westerse technologie nodig.