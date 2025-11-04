We hadden het al die tijd mis over vasten

Vroeger leerde je dat het heel ongezond is om je ontbijt over te slaan en nog steeds zweren de meeste mensen bij een stevige boterham met kaas of yoghurt met muesli in de ochtend. Toch zou het niet zo'n slecht idee zijn om het over te slaan.

Het vastendieet, oftewel intermittent fasting, is al jaren in zwang om een paar kilo kwijt te raken of voor een betere gezondheid. Maar zorgt dat hongergevoel niet voor een slechte concentratie of toch minstens een rothumeur?

Om daar duidelijkheid over te krijgen, analyseerden wetenschappers van verschillende universiteiten bijna zeventig jaar aan onderzoeksgegevens: 63 studies met in totaal ruim 3400 proefpersonen. Hun conclusie is opvallend: gezonde volwassenen functioneren mentaal net zo goed als ze vasten dan wanneer ze hebben gegeten.

Het menselijk lichaam is van nature gebouwd op periodes van schaarste. Na ongeveer twaalf uur zonder voedsel raken de glycogeenvoorraden op en schakelt het lichaam over op vetverbranding. Daarbij ontstaan ketonen, een alternatieve energiebron waar ook de hersenen uitstekend op kunnen draaien. Deze stofwisselingstruc, ooit essentieel voor overleving, blijkt allerlei voordelen te hebben: een verbeterde insulinegevoeligheid, het activeren van cellulaire opruimmechanismen zoals autofagie en een mogelijk lagere kans op chronische ziekten.

Geen concentratieproblemen

En nu tonen onderzoekers ook nog aan dat het denkvermogen, geheugen en de concentratie niet lijden onder een lege maag. Alleen in specifieke situaties maakt vasten wel verschil. Kinderen en tieners, wier hersenen nog in volle ontwikkeling zijn, presteren slechter wanneer ze maaltijden overslaan. Ook bleek het moment van de dag van invloed: later op de dag versterkt vasten de natuurlijke dip van het bioritme, waardoor mensen zich minder alert voelen. En hoewel honger geen algemene hersenmist veroorzaakt, leidt het er wel toe dat we gevoeliger worden voor prikkels die met eten te maken hebben.

Maar over het algemeen kun je dus prima vasten zonder dat je psychisch ergens last van krijgt.