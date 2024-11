Zelfde 3FM-dj's als vorig jaar in Glazen Huis

ZWOLLE (ANP) - Radiomakers Wijnand Speelman, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen worden dit jaar opnieuw opgesloten in het Glazen Huis voor de inzamelingsactie Serious Request van NPO 3FM. Het is voor het eerst sinds de start van de jaarlijkse inzamelingsactie in 2004 dat een volledig team twee jaar op rij deelneemt.

Eerder gingen dj's wel afzonderlijk van elkaar meerdere jaren op rij het Glazen Huis in. Zo zat Gerard Ekdom tussen 2009 en 2012 vier keer achter elkaar opgesloten. Voor Hijlkema en Van Deelen wordt dit jaar hun derde deelname op rij. Hijlkema deed daarnaast in 2020 ook al mee aan The Lifeline, toen 3FM tijdelijk afstapte van het Glazen Huis-concept. Ook Speelman was bij die editie aanwezig.

Serious Request komt dit jaar in actie voor Metakids, een organisatie die zich inzet voor kinderen met een metabole ziekte, ook wel stofwisselingsziekte genoemd. Het Glazen Huis komt op het Rodetorenplein te staan in het centrum van Zwolle.

Nagellakactie

De actie vindt traditiegetrouw plaats in de week voor Kerstmis. De dj's draaien verzoeknummers in ruil voor donaties. Net als voorgaande jaren mogen de dj's niet eten en krijgen ze op vaste tijdstippen sapjes. Ook moeten Speelman, Hijlkema en Van Deelen hun mobiele telefoon inleveren.

De editie van vorig jaar leverde ongeveer 7,5 miljoen euro op voor Stichting ALS Nederland. De succesvolste inzameling was die van 2014, toen mensen bijna 12,4 miljoen euro doneerden voor slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden. De editie van 2016 kreeg veel aandacht door de nagellakactie van de 6-jarige Tijn, die terminaal ziek was en het jaar erna zou overlijden.