Zes mannen aangehouden in onderzoek naar dood Freek Postma

ALKMAAR (ANP) - Zes mannen zijn aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 18-jarige Freek Postma in november 2023 in Alkmaar. Dat meldt de politie. Vier van de zes verdachten zitten nog vast. Een 43-jarige man uit Barendrecht en een 63-jarige man uit Leeuwarden zijn weer vrijgelaten. Ze lijken niet betrokken te zijn geweest bij de dood van Postma.

Het slachtoffer werd op 22 november 2023 gevonden in de achtertuin van een woning aan de Baansingel in Alkmaar. Hij kwam uit het Friese Herbaijum en was volgens de politie op bezoek bij een kennis. Een groep mannen viel het huis binnen toen Postma er was. Hij probeerde nog te vluchten, maar werd van dichtbij doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie loofde eerder al 15.000 euro uit voor de gouden tip in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij.