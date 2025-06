Oud-campagnestrateeg van Mark Rutte: Voor de VVD is een coalitie met de PVV „het stomste dat je kunt doen”

Op de dag dat de VVD in een kabinet was gestapt met de PVV, NSC en BBB, vorig voorjaar, heeft campagnestrateeg Bas Erlings zijn VVD-lidmaatschap opgezegd. Jarenlang was hij campagnemanager geweest bij de VVD, in de tijd van Mark Rutte, en ook ‘hoofd strategie’. Een van zijn overtuigingen: voor de VVD is (weer) samenwerken met Wilders funest, vertelt hij aan NRC.

Want dat, schrijft hij in zijn boek Het Spel van de Populist dat deze week verschijnt, is „het stomste dat je kunt doen”. Omdat je dan wordt „meegesleurd” en „over je eigen grenzen” heen gaat. En dat is precies wat volgens hem is gebeurd: de VVD is op de PVV gaan lijken en het onbehouwen gedrag van Yesilgoz is gaan lijken op dat van Wilders.