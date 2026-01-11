Zes offpiste-skiërs gedood dit weekend door lawines Franse Alpen

PARIJS (ANP/AFP) - Drie offpiste-skiërs zijn zondag omgekomen door lawines in de Franse Alpen, een dag nadat drie mannen al waren overleden tijdens het skiën buiten de piste. De Franse weerdienst Météo-France wijst al sinds vrijdag op een verhoogd lawinerisico in vrijwel alle Alpenketens en raadt offpiste-skiën ten zeerste af.

Het weerhield diverse skiërs er niet van om zondag toch buiten de pistes te skiën. In het skigebied La Plagne werd een Britse skiër van in de 50 in de vroege middag bedolven onder een lawine. Reddingswerkers vonden hem onder 2,5 meter sneeuw. Hij kon niet meer worden gereanimeerd.

Halverwege de middag werd een 32-jarige man die buiten de piste aan het skiën was, meegesleurd door een lawine in het skigebied Vallorcine. Hij werd tegen een boom gesmeten en overleed aan zijn verwondingen, aldus de gendarmerie van Chamonix.

Ook werd laat in de ochtend een skiër dood aangetroffen in Courchevel, bedolven onder de sneeuw, zo maakte het skigebied bekend zonder verdere details te verstrekken.