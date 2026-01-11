Trams, bussen en metro's Amsterdam rijden maandag

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam rijden de metro's, trams en bussen maandag volgens de gewone dienstregeling. Het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) laat dat zondagavond weten. In de provincie Noord-Holland geldt tussen zondag 23.00 uur en maandag 04.00 uur code oranje voor gladheid.

Het GVB laat in de nacht van zondag op maandag opnieuw speciale trams rondrijden die ijsvorming op de sporen en de bovenleidingen moeten voorkomen. Het is voorlopig de laatste keer dat deze 'nightriders' worden ingezet. Ze nemen geen reizigers mee.