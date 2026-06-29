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Zesde dode in Duitse Stade, waarschijnlijk persoonlijk motief

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 18:36
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STADE (ANP/AFP) - Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is ook een zesde slachtoffer overleden. De politie heeft drie verdachten aangehouden, inclusief de vermoedelijke schutter. Der Spiegel schrijft op basis van politiebronnen dat de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief had en geen politieke of extremistische drijfveer.
De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum waar ook moeders en kinderen zijn gehuisvest. Alle slachtoffers zijn meerderjarig. Nog een persoon raakte gewond en verkeert in "stabiele" toestand, aldus de politie.
De politie zegt tegen persbureau AFP uit te gaan van een "uitgebreide familietragedie". Het is niet duidelijk wat de relatie tussen de verdachten en de slachtoffers is.
Op beelden van Duitse media is te zien dat de politie in elk geval twee mensen oppakt uit een auto. Een ooggetuige vertelde eerder aan de lokale omroep NDR dat een man en een vrouw hadden geprobeerd met een auto te vluchten van het jongerencentrum.
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