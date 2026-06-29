AEX herstelt, Prosus blinkt uit na sterke resultaten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de Amsterdamse beurs, liet maandag herstel zien na de verliezen van vorige week. Techinvesteerder Prosus ging aan kop met een koerswinst van meer dan 3 procent. Daarmee maakte het de verliezen van de afgelopen tijd deels goed.

Prosus kwam voorbeurs met jaarcijfers. Het bedrijf, dat ook Just Eat Takeaway onder zich heeft, overtrof de verwachtingen van analisten. De gecorrigeerde winst voor rente, belastingen en afschrijvingen kwam uit op bijna 1,1 miljard dollar. Dat is fors hoger dan de ongeveer 950 miljoen dollar die analisten hadden voorspeld.

De AEX-index eindigde 0,4 procent hoger op 1065,34 punten. De MidKap daalde echter 0,5 procent tot 1066,20 punten, mede door een nieuw koersverlies bij Signify (min 3 procent). De verlichtingsproducent kwam vorige week met een strategische update die niet goed werd ontvangen bij beleggers.

Elders in Europa waren de beurzen overwegend negatief gestemd. Zo verloren Frankfurt, Londen en Parijs tot 0,6 procent.

Beleggers keken naar de nieuwe ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en Iran zouden opnieuw een akkoord hebben gesloten om elkaar niet langer aan te vallen. Dit gebeurde de afgelopen dagen regelmatig. De Straat van Hormuz zou daarbij open blijven. Dinsdag wordt er verder onderhandeld over nadere details. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 1,3 procent duurder op 72,92 dollar per vat.

De chipfondsen ASML en ASMI kenden een goede start van de week en stegen respectievelijk 1,9 en 2,2 procent. De techsector stond vorige week fors onder druk door zorgen of de enorme AI-investeringen uiteindelijk wel rendabel zullen zijn.

SBM Offshore heeft de projectfinanciering van 465 miljoen dollar rond voor een grote drijvende tanker in de vorm van een schip dat vaak gebruikt wordt in de olie-industrie. Toch zakte het aandeel van de maritiem oliedienstverlener 0,7 procent.

De Rotterdamse onderneming IMCD neemt Merit Solution over. De chemicaliëndistributeur voegt daarmee een distributeur van toevoegingen voor de kunststofindustrie in Thailand toe aan zijn portfolio. Ook deze deal werd niet gewaardeerd door beleggers, aandelen IMCD verloren 0,6 procent.