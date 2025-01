Zesde persoon overleden na aanslag in Maagdenburg

MAAGDENBURG (ANP/AFP) - Een zesde persoon is overleden na de aanslag op de kerstmarkt in de Duitse stad Maagdenburg. Aanklagers hebben maandag bekendgemaakt dat een 52-jarige vrouw in het ziekenhuis is overleden aan haar verwondingen.

Een automobilist reed op 21 december met hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt in de Oost-Duitse stad. De bestuurder, een 50-jarige Saudiër met een permanente verblijfsvergunning in Duitsland, werd daarna snel aangehouden en zit nog steeds vast. Het onderzoek naar het motief loopt nog.

Eerder werd bekend dat de aanslag vijf mensen het leven had gekost en bijna driehonderd anderen verwondingen hadden opgelopen. Tientallen mensen lagen na de aanslag in het ziekenhuis.