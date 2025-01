Osaka ondanks blessure 'optimistisch' over Australian Open

MELBOURNE (ANP/RTR) - De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft goede hoop dat ze kan spelen op de Australian Open, het grandslamtoernooi in Melbourne dat ze twee keer op haar naam schreef (2019 en 2021). De voormalig nummer 1 van de wereld moest zondag opgeven met een buikblessure in de finale van het voorbereidingstoernooi in Auckland. De Deense Clara Tauson won daardoor het toernooi in Nieuw-Zeeland.

Osaka laat maandag een mri-scan maken om te beoordelen wat haar mankeert. "Ik heb het gevoel dat het niet ernstig is en ik ben optimistisch over mijn deelname aan de Australian Open", meldde de 27-jarige Japanse in een korte verklaring.

Osaka stond in Auckland voor het eerst sinds april 2022 in een finale. Ze keerde een jaar geleden terug op het hoogste niveau na de geboorte van haar dochter. Ze schreef ook twee keer de US Open op haar naam (2018 en 2020).