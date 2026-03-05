Zestig BBB'ers roepen bestuur op tot lijmpoging met Mona Keijzer

DEN HAAG (ANP) - Zestig politiek actieve BBB'ers willen dat hun partijbestuur probeert Mona Keijzer terug in de Tweede Kamerfractie te krijgen. In een brief vragen ze om "onafhankelijke mediation" om de vierkoppige fractie weer bij elkaar te krijgen. Het AD berichtte over de brief, die ook in handen is van het ANP.

Keijzer stapte begin vorige week uit de BBB en ging als zelfstandig Kamerlid verder. Aanleiding was het partijleiderschap dat naar Henk Vermeer ging, terwijl het volgens Keijzer aan haarzelf was beloofd. Haar vertrek is het "dieptepunt" van problemen die al langer spelen, vinden de briefschrijvers.

Onder de brief staan onder anderen gedeputeerden, Statenleden en Claudia van Zanten, nummer 5 op de BBB-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook de voormalig kabinetsleden Gijs Tuinman, Robert Tieman, Nicki Pouw-Verweij, Gouke Moes en Eddie van Marum hebben getekend. Er staat ook een fractiemedewerker onder die al is overgestapt naar Mona Keijzer.

Evaluatie

In de partijtop heerst een "groot gebrek aan vertrouwen richting BBB-gelederen", schrijven de BBB'ers. Ze vinden dat de partij niet professioneel en democratisch genoeg is. "Wanneer deze koers wordt voortgezet, zal de partij leeglopen met het risico dat regionale fracties de handdoek in de ring gooien, terwijl we samen de ruggengraat van de partij vormen."

De leden vragen ook om een evaluatie van de verkiezingscampagne. Ze willen dat de partij een langetermijnvisie opstelt en dat regionale afdelingen in een "vaste structuur" over de koers mogen meedenken.