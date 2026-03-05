ECONOMIE
Frans evacuatievliegtuig moest omkeren om raketvuur Midden-Oosten

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 21:09
anp050326224 1
PARIJS (ANP) - Een door de Franse regering gecharterd Air France-vliegtuig dat onderweg was naar de Verenigde Arabische Emiraten moest donderdagavond omkeren vanwege raketvuur in het gebied. Dat schrijft transportminister Philippe Tabarot op X. "Deze situatie weerspiegelt de instabiliteit in de regio en de complexiteit van repatriëringsoperaties."
Meerdere landen zijn bezig met het terughalen van hun staatsburgers uit het Midden-Oosten, ook Nederland. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot zijn tot nu toe 750 burgers gerepatrieerd, en willen 5000 Fransen de regio verlaten.
Tabarot snapt dat mensen zo snel mogelijk uit het Midden-Oosten weg willen, maar "hun terugkeer kan alleen plaatsvinden onder gegarandeerde veiligheidsomstandigheden".
