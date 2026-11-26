VOLKEL (ANP) - De Koninklijke Marechaussee heeft op donderdagochtend bij vliegbasis Volkel zeven demonstranten aangehouden die daar op de start- en landingsbaan waren gaan zitten. Volgens de marechaussee waren de zeven met een ladder over het hek geklommen en zijn ze rond 08.00 uur gearresteerd.

Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat de personen worden ondervraagd en later zullen worden voorgeleid. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd. Ook is volgens de marechaussee niet duidelijk of de demonstranten onderdeel zijn van een beweging.

Bij een zoekactie zijn geen andere personen op het terrein aangetroffen.