Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeven vuurwapens aangetroffen op locatie schietpartij Krakau

Samenleving
door anp
anp091126069 1
Volg ons op Google Nieuws
KRAKAU (ANP/DPA) - Op de plek in het centrum van de Poolse stad Krakau waar een 24-jarige man zaterdag zes mensen doodschoot, heeft de politie een "significante hoeveelheid" munitie en zeven vuurwapens in beslag genomen, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in het district Kielce.
In de woning van de schutter werden nog meer vuurwapens gevonden, waardoor het totale aantal wapens dat in beslag werd genomen op elf komt te staan. Volgens de woordvoerder komt dit aantal overeen met het aantal waarvoor de man en zijn vader gezamenlijk een vergunning hadden.
In het huis van de schutter werden de lichamen van zijn ouders en zus aangetroffen. Alle drie hadden schotwonden.
Door de schietpartij raakten vijftien mensen gewond. De gouverneur van de regio Klein-Polen zei maandag dat de toestand van veertien van hen inmiddels stabiel is. Een persoon verkeert nog in kritieke toestand. De schutter, die werd neergeschoten door de politie, overleed maandagochtend aan zijn verwondingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

IMG_5316

Raakt de miljonairsbelasting van PRO en Volt jouw spaargeld? Pas vanaf zo'n €1,3 miljoen, en je huis telt niet mee

Iemand fotografeert met een smartphone de gegevenspagina van een paspoort dat naast een vliegticket op tafel ligt.

Als je deze twee foto's voor je vakantie maakt, kan je dat een hoop ellende besparen

201021-donald-trump-dance-ew-621p

Trump belooft een ‘grote, mooie deal’ voor heel Europa, Zelensky waarschuwt voor een tweede Jalta

shutterstock_2829353927

€ 50.000 goed belegd: zo maak je een verstandige verdeling

ratten-in-amsterdam

Een gat van anderhalve centimeter is genoeg: waarom rattengif je nu niet helpt en wat wel werkt rond je huis

Loading