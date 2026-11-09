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Vertrekkend COP-voorzitter: denk altijd aan mensen en wetenschap

Samenleving
door anp
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ANTALYA (ANP) - De Braziliaanse voorzitter van de klimaattop van vorig jaar, André Corrêa do Lago, benadrukt tijdens de openingsceremonie van de COP31 in Antalya hoe belangrijk het is om naar de effecten van klimaatbeleid op mensen te kijken én de wetenschap te volgen. "Dat moeten we altijd in ons hoofd houden", drukt hij zijn toehoorders op het hart.
Do Lago hoopt in Antalya vooral op voortgang via de zogenoemde actie-agenda. Onder die vlag worden besprekingen per thema gehouden, die moeten leiden tot minder uitstoot van broeikasgassen en samenlevingen weerbaarder moeten maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Anders dan bij de formele onderhandelingen is het niet nodig dat alle landen het volledig eens zijn. Dat kan "geweldig en efficiënt zijn", zegt de Braziliaan.
Hij benadrukt dat klimaataanpassingen steeds belangrijker worden, zeker voor de meest kwetsbaren. "Want de gevolgen van klimaatverandering laten zich veel eerder voelen dan we hadden verwacht."
De uitstoot van broeikasgassen moet volgens Do Lago vooral omlaag bij de rijkste bovenlaag.
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