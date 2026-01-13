Ziekenhuis aansprakelijk nadat gynaecoloog eigen zaad gebruikte

Het Isala Ziekenhuis in Zwolle moet een schadevergoeding betalen aan een vrouw die zwanger was geworden doordat de gynaecoloog zijn eigen sperma daarvoor had gebruikt, en niet dat van haar echtgenoot. Het ziekenhuis is aansprakelijk, heeft het gerechtshof in Leeuwarden dinsdag bepaald. De hoogte van de schadevergoeding is nog niet bekend.

De vrouw meldde zich in 1985 bij het toenmalige Sophia Ziekenhuis, de voorganger van het Isala, omdat het al jaren niet lukte om zwanger te worden. Ze kwam onder behandeling bij gynaecoloog Jan Wildschut. Na meerdere onderzoeken en behandelingen bleek in het voorjaar van 1988 dat de vrouw in verwachting was van een drieling. De baby's werden op 1 november 1988 geboren.

In 2019 kwam naar buiten dat Wildschut zijn eigen sperma had gebruikt om vrouwen te bevruchten. Daarom liet een van de drielingkinderen ook DNA-onderzoek doen. Daaruit bleek dat niet hun vader, maar Wildschut hun biologische vader was.