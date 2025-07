Ziekenhuisdirecteur Gaza: 21 kinderen dood door verhongering

Het hoofd van het grootste ziekenhuis in de Gazastrook meldt dat 21 kinderen in de afgelopen drie dagen zijn overleden als gevolg van ondervoeding en verhongering. Hij waarschuwt voor "alarmerende aantallen" sterfgevallen.

De sterfgevallen vonden verspreid over de Gazastrook plaats, aldus de directeur van het Al-Shifaziekenhuis in Gaza-Stad. Er kunnen volgens hem "elk moment" nieuwe gevallen van ondervoeding en verhongering binnenkomen in de nog functionerende ziekenhuizen van Gaza.

Israël laat al maanden een zeer beperkte hoeveelheid goederen toe tot de Gazastrook. De bevolking van meer dan 2 miljoen mensen kampt daardoor met grote tekorten aan voedsel, medicijnen, brandstof en andere essentiële goederen.