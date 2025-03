Ziekenhuizen Gaza zonder voldoende middelen om hulp te bieden

GAZA (ANP/AFP/RTR) - De nog functionerende ziekenhuizen in Gaza kampen door Israëlische blokkades met grote tekorten. Ze hebben te maken met onvoldoende middelen voor de behandeling van de honderden slachtoffers van de laatste Israëlische luchtaanvallen. Volgens het hoofd van de ziekenhuizen in de Gazastrook, Mohammed Zaqout, moet de internationale gemeenschap Israël onder druk zetten om medische hulp toe te laten.

Khalil al-Deqran, woordvoerder van de lokale gezondheidsautoriteiten, zegt dat er maar zeven ziekenhuizen functioneren. Volgens Zaqout hebben de Israëli's met de blokkades het onmogelijk gemaakt "een basis voor gezondheidszorg en ziekenhuizen draaiende te houden".

Het Internationale Rode Kruis meldde dat de ziekenhuizen "overstelpt worden". De arts Mohammad Qishta, die in een noodhospitaal van Artsen zonder Grenzen (AzG) in Khan Younis werkt, zei dat hij dinsdag in minder dan twee uur tijd vierhonderd gewonden aangeleverd kreeg. Volgens AzG is er een tekort aan hulpverleners, medicijnen en hulpmiddelen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er van de 36 ziekenhuizen nog twintig waar enige hulp geboden kan worden, maar weinig ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld in staat operaties uit te voeren.