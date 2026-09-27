Ziekenhuizen melden problemen met computersystemen

LEEUWARDEN (ANP) - Diverse Nederlandse ziekenhuizen kampen met computerproblemen, waardoor patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van IT-systemen. "Voor de veiligheid hebben we een aantal digitale systemen tijdelijk uitgezet. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld tijdelijk niet inloggen op onze patiëntenportalen", legt het ziekenhuis uit in een bericht op de website.

Ook het Amphia Ziekenhuis in Breda meldt computerproblemen. Het Brabantse ziekenhuis houdt het in een bericht op de site op een ict-storing. "We werken aan een veilige oplossing", is de boodschap aan patiënten.

Frisius MC benadrukt dat geen sprake is van een hack. "Ook zijn er geen patiëntgegevens getroffen", stelt het ziekenhuis. De Leeuwarder Courant meldde de problemen als eerste.