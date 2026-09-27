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Vliegverkeer Catania ligt langer stil, KLM boekt om naar Palermo

Economie
door anp
zondag, 27 september 2026 om 11:22
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CATANIA (ANP) - Het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië wordt langer stilgelegd. Dat meldt de luchthaven. Alle vertrekkende en binnenkomende vluchten van zondag zijn opgeschort door een uitbarsting van vulkaan Etna. KLM boekt reizigers om naar de luchthaven van Palermo op hetzelfde eiland.
De luchthaven had zaterdag het vliegverkeer al stilgelegd tot zondagmiddag. Maar omdat er nog veel vulkanisch as in de lucht is, wordt er de rest van de dag ook niet meer gevlogen.
KLM vliegt twee keer per week naar Catania. Dat gebeurt normaal op zaterdag en zondag, maar dit weekend zijn beide vluchten geannuleerd. De luchtvaartmaatschappij boekt reizigers om, laat een woordvoerster weten. Vanaf Amsterdam vliegen ze via Rome of Parijs naar Palermo.
Catania is de belangrijkste luchthaven van het eiland. Het gebeurt vaker dat vluchten worden geannuleerd door activiteit van de Etna.
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