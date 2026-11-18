LEIDEN (ANP) - Sommige mensen die een zorgverzekering bij Zilveren Kruis hebben, kunnen tot het einde van het jaar niet terecht bij een paar ziekenhuizen. Die hebben een tijdelijke patiëntenstop afgekondigd. Ze vinden dat de verzekeraar niet genoeg geld beschikbaar stelt voor behandelingen.

De patiëntenstop geldt vanaf woensdag bij ziekenhuis Alrijne in Leiderdorp. Verzekerden van Zilveren Kruis met een nieuwe verwijzing voor een planbare behandeling moeten in principe wachten tot volgend jaar. Ze kunnen ook kijken of de verzekeraar een plek bij een ander ziekenhuis kan regelen. De maatregel geldt niet voor klanten van Zilveren Kruis die acute medische zorg nodig hebben. Zij blijven welkom.

In de afgelopen weken voerden Medisch Spectrum Twente in Enschede, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk en ggz-instelling Zeeuwse Gronden om dezelfde redenen patiëntenstops in voor klanten van Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis zegt in een reactie dat het de plicht heeft om de zorg betaalbaar te houden, en dat daarom maximale budgetten worden afgesproken.