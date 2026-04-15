Trump dreigt Fed-baas na einde van zijn termijn uit Fed te zetten

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Donald Trump heeft gedreigd om Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell te ontslaan uit het bestuur van de Amerikaanse centrale bank als Powell na het einde van zijn termijn als voorzitter niet onmiddellijk helemaal vertrekt bij de Fed. "Ik zal hem moeten ontslaan, oké, als hij niet op tijd vertrekt", zei de Amerikaanse president in een woensdag uitgezonden interview met Fox Business.

Trump heeft al geregeld gedreigd Powell te ontslaan, omdat de Fed de rente volgens hem niet snel genoeg verlaagt. Zijn termijn als Fed-voorzitter loopt in mei af. Powells termijn in het bestuur van de Fed loopt echter nog langer door.

Powell zei onlangs nog dat hij niet van plan is om uit het bestuur te stappen totdat een onderzoek van het ministerie van Justitie naar een bouwproject bij de Fed "echt en volledig voorbij" is. Ook heeft hij gezegd dat als zijn opvolger niet wordt bevestigd voordat zijn termijn als voorzitter in mei afloopt, hij aanblijft als waarnemend voorzitter.

Onafhankelijkheid centrale bank.

Trump heeft al een opvolger voor Powell aangewezen, namelijk Kevin Warsh. Maar die moet nog wel officieel worden goedgekeurd in Washington. Dat kan zomaar nog even duren. Een belangrijke senator heeft aangegeven de bevestiging van Warsh te willen blokkeren totdat het genoemde justitieonderzoek is afgerond.

Door alle kritiek en dreigementen van Trump aan het adres van de Fed zijn er bij economen vorig jaar ook zorgen ontstaan over de onafhankelijkheid van de centrale bank. De president heeft ook geprobeerd Fed-bestuurder Lisa Cook uit haar functie te zetten. Die zaak ligt inmiddels bij het Hooggerechtshof.