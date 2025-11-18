Ziekmakende bacteriën steeds vaker bestand tegen antibiotica

BILTHOVEN (ANP) - Bacteriën die huid- en urineweginfecties veroorzaken, zijn steeds vaker bestand tegen de antibiotica die artsen voorschrijven. Ziekenhuizen moeten door de toenemende resistentie vaker 'laatste-redmiddel-antibiotica' gebruiken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat in een jaarlijks rapport.

Nederland heeft het vergeleken met andere Europese landen nog goed voor elkaar. Door terughoudend beleid is de resistentie hier relatief laag. Toch zien onderzoekers van het RIVM, Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en de universiteit van Wageningen ook hier de resistentiecijfers stijgen.

Zo is de Staphylococcus aureus moeilijker te behandelen dan voorheen. Zo blijkt fusidinezuur in ruim een kwart (26 procent) van de gevallen niet meer te werken tegen een wondinfectie met deze bacterie, al zeggen de onderzoekers erbij dat hun steekproef mogelijk wat is vertekend. Er zijn ook andere middelen beschikbaar, maar artsen houden graag meerdere opties.