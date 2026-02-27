Massagraf ontdekt naast WK-stadion in Mexico: minstens 500 lijkzakken gevonden

Gruwelijke vondst door bouwvakkers

De eerste lijkzakken werden ontdekt door bouwvakkers op braakliggend terrein in de gemeente Zapopan, grenzend aan Guadalajara. Sindsdien zijn in totaal minstens 22 geheime begraafplaatsen gelokaliseerd in de directe omgeving van het WK-stadion. Alleen al op het terrein Las Agujas, een perceel van ruim 20 hectare in Zapopan, werden tussen februari en september 2025 zo'n 270 zakken met stoffelijke resten opgegraven.

Drugsoorlog als achtergrond

Mexico kampt al decennia met een bloedige drugsoorlog. Sinds 2006 zijn volgens Amnesty International meer dan 100.000 mensen in het land spoorloos verdwenen. "In Jalisco worden vermiste personen spoorloos laten verdwijnen. Ze willen voorkomen dat iemand erachter komt, ze willen alle sporen van de vermisten uitwissen," aldus Jaime Aguilar van het zoekteam Guerreros Buscadores de Jalisco.

Escalatie na dood drugsbaron El Mencho

Het geweld in Mexico is de afgelopen dagen verder geëscaleerd na de dood van Nemesio Oseguera Cervantes, alias ' El Mencho ', de leider van het beruchte Jaliscokartel. De 59-jarige drugsbaron – de meest gezochte crimineel van Mexico, met een Amerikaanse premie van 15 miljoen dollar op zijn hoofd – werd op 22 februari gedood tijdens een militaire operatie in Tapalpa, in de staat Jalisco. Strijders van zijn kartel reageerden met wraakacties: ze richtten wegversperringen op in meer dan twintig steden, staken auto's en vrachtwagens in brand en vielen bedrijven aan. Bij de inval en de daaropvolgende gevechten kwamen 74 mensen om het leven.

Het Estadio Akron ligt in de bruisende stad Guadalajara, de hoofdstad van de staat Jalisco, in het westen van Mexico. Het stadion opende in 2010 en is sindsdien een van de modernste stadions van het land. Het heeft een indrukwekkende capaciteit van 46.000 zitplaatsen, wat het tot een van de grotere stadions van Mexico maakt.

Uiteraad: FIFA houdt vertrouwen

In het Akron-stadion staan vier WK-wedstrijden gepland wanneer het toernooi op 11 juni van start gaat in de VS, Canada en Mexico. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verklaarde tijdens een persconferentie in Colombia dat hij niet bezorgd is over de veiligheidssituatie. "We hebben volledig vertrouwen in Mexico, in president Claudia Sheinbaum en de autoriteiten. We zijn ervan overtuigd dat alles zo soepel mogelijk zal verlopen," aldus Infantino

De ontdekking van de massagraven werpt echter een donkere schaduw over het aankomende voetbalfeest. Zoeker Jaime Aguilar stelt dat het WK juist extra aandacht heeft gevestigd op de gruwelijke vondsten: "Alle ontdekkingen trekken aandacht, omdat ze in verband worden gebracht met het WK. Het is een aantal kilometer verderop, maar dit gebeurt vlakbij een WK-stadion".