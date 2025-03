Zien: Taco uit Slochteren maakt reviews van lantaarnpalen

Taco uit Slochteren heeft een bijzondere bezigheid: hij recenseert lantaarnpalen die hij tegenkomt op straat en deelt dit vervolgens op zijn Instagram-pagina. Hij heeft inmiddels al meer dan 8000 volgers, die hij af en toe ook op buitenlandse palen trakteert.

Voor Taco staat de lantaarnpaal symbool voor even stilstaan, legt hij uit aan RTV Noord. Zijn hobby begon tijdens zijn burn-out. "De tijd gaat snel, het jakkert. Als we wat meer stilstaan bij het nu, denk ik dat we ook wat meer aandacht hebben voor dingen die we anders snel vergeten."

Hij wordt af en toe voor gek versleten door zijn omgeving. "Prima, moeten ze zelf weten. Vind ik heerlijk. Ik hou er wel van als mensen zeggen dat ik gek ben", aldus de lantaarnpaal-enthousiasteling.

"Dan pak ik nog even een selfie met de lantaarnpaal, zegt hij terwijl hij met de rug naar model C509 staat. "Duimpje omhoog en dat is het eigenlijk, dat is de hele truc."