Beurzen in New York op winst na publicatie Fed-notulen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger gesloten. Beleggers zagen in notulen van de laatste rentevergadering sterke aanwijzingen dat de Federal Reserve de leenkosten in september zal verlagen. Daar kwamen bijgewerkte cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt nog eens bovenop. Die wezen erop dat er in de twaalf maanden tot en met maart veel minder banen bij zijn gekomen dan eerder gedacht.

Door die neerwaartse bijstelling van 818.000 banen is duidelijk dat de Amerikaanse arbeidsmarkt er al wat slechter voorstond voordat de werkloosheid in 's werelds grootste economie gestaag begon te stijgen. Dit geeft beleidsmakers bij de Fed extra reden om de rente te verlagen.

Bij de rentevergadering eind juli zagen "verscheidene" beleidsmakers bij de centralebankenkoepel ook al goede argumenten voor zo'n verlaging, kwam naar voren uit het woensdag gepubliceerde verslag van die vergadering. Een ruime meerderheid vond dat de rente omlaag kan bij de volgende bijeenkomst in september, zolang de nieuwe gegevens over de economie overeenkomen met hun verwachtingen.

Lagere rentes zijn meestal welkom nieuws voor beleggers in aandelen, maar een afzwakkende economie kan ook reden voor zorg zijn. Het optimisme kreeg uiteindelijk de overhand op Wall Street. De S&P 500 won 0,4 procent tot 5620,85 punten. De Dow-Jonesindex boekte met een plus van 0,1 procent tot 40.890,49 punten veel minder terreinwinst. Techbeurs Nasdaq eindigde 0,6 procent hoger op 17.918,99 punten.