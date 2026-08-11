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Zoektocht naar overlevenden na aardbeving Colombia gaat door

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 9:32
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PEREIRA (ANP/AFP) - Reddingswerkzaamheden in Colombia zijn ook in de nacht doorgegaan na de zware aardbeving van maandag. Daarbij kwamen zeker 164 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt.
Reddingsteams, bijgestaan door de politie, militairen en vrijwilligers, werkten de hele nacht door met graafmachines om onder het puin naar overlevenden te zoeken. De stad Pereira is zwaar getroffen. Daar zouden complete woonblokken zijn ingestort. In de stad Manizales is een van de torens van een kathedraal deels ingestort.
President Abelardo de la Espriella stuurt veiligheidstroepen naar de stad Cali. Het gaat om duizend mensen, vanwege meldingen van plunderingen. In Cali en Pereira is een avondklok ingesteld.
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