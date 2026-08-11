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Philips stijgt op Damrak na nieuwe deal met aandeelhouder Exor

Economie
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 9:30
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AMSTERDAM (ANP) - Philips stond dinsdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Grootaandeelhouder Exor kan het belang in het zorgtechnologiebedrijf verder uitbreiden, na nieuwe afspraken tussen de twee AEX-bedrijven. De investeerder kan het belang in Philips nu vergroten tot maximaal 22 procent. Eerder lag die grens op 20 procent.
Een verdere verhoging is ook mogelijk, mits goedgekeurd door de raad van commissarissen van Philips. Volgens Philips-topman Roy Jakobs weerspiegelt de herziene overeenkomst de steun van Exor aan de langetermijnstrategie van het bedrijf. Het aandeel Philips won 1,8 procent en Exor klom 0,3 procent.
De algehele stemming op het Damrak was voorzichtig positief, ondanks de aanhoudende onzekerheid over de heropening van de Straat van Hormuz. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1115,67 punten. De hoofdindex scherpte een dag eerder al het slotrecord verder aan, mede dankzij koerswinsten in de oliesector.
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