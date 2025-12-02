Zomergasten stopt na 37 jaar om bezuinigingen

HILVERSUM (ANP) - Het VPRO-programma Zomergasten gaat stoppen. Dat heeft de omroep dinsdag gemeld. In een persbericht laat de VPRO weten dat de NPO ervoor heeft gekozen Zomergasten "in zijn huidige vorm na 2026 niet meer voort te zetten".

Het drie uur durende interviewprogramma was al sinds 1988 op televisie. Onder anderen Freek de Jonge, Adriaan van Dis, Hanneke Groenteman en Jelle Brandt Corstius waren presentatoren van het iconische programma. Dit jaar was de presentatie in handen van Griet Op de Beeck.

De laatste jaren had Zomergasten last van dalende kijkcijfers. Die lagen het laatste seizoen rond de 290.000 kijkers. Het beste seizoen qua kijkers was in 2001: naar de aflevering van Youp van 't Hek keken 1,3 miljoen mensen.