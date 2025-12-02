Krijg je echt een creditcard aan microplastics per week binnen?

De vergelijkingen vliegen je op social media om de oren: we krijgen wekelijks een creditcard aan microplastics binnen, zes plastic doppen door theezakjes per jaar, maar is dat wel zo? Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum, legt op AD.nl uit dat het allemaal nogal overdreven is.

"Eerder werd gezegd dat we meer dan een creditcard aan microplastics binnenkrijgen, maar dat bleek verkeerd berekend. Zulke vergelijkingen klinken vaak overtuigend, maar neem ze met een korreltje zout", aldus Van der Vossen.

Wel zit er plastic in je thee. Laurens Mandemaker, onderzoeker nano- en microplastics bij de Universiteit Utrecht: "Bij theezakjes weten we dat we iets van plastic binnenkrijgen. Leg je een plastic theezakje in kokend water, dan komt er plastic vrij. Ook de lijm waarmee sommige zakjes zijn dichtgemaakt, laat bij hoge temperaturen deeltjes los.’’

Miljarden plasticdeeltjes

Hoeveel plastic er precies in je kopje thee zit, is onduidelijk. Onderzoekers van de Canadese universiteit McGill schatten dat het mogelijk om tot wel 11,6 miljard microplasticdeeltjes en 3,1 miljard nanoplasticdeeltjes per theezakje gaat. Maar er is veel onduidelijk over die studie. "Het zou plastic kunnen zijn, maar het zouden ook weekmakers kunnen zijn die uit theezakjes vrijkomen.’’

Er is echter geen bewijs dat plastic in je lichaam echt schade veroorzaakt. Mandemaker: "Er is reden tot zorg, maar geen reden tot paniek. Vooralsnog is er geen bewijs dat het schadelijk is bij de hoeveelheden die in ons lichaam worden gevonden. We verwachten wel dat de blootstelling alleen maar gaat toenemen in de komende jaren, daar ligt de onzekerheid.’’

Van der Vossen benadrukt dat het niet nodig is om allerlei producten zoals thee te mijden, omdat er plastic mee kan vrijkomen. "Gezond eten is veel belangrijker dan microplastics vermijden.’’