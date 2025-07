Zomers weer met af en toe een bui verwacht op Vierdaagse

Deelnemers aan de Vierdaagse in Nijmegen, die dinsdag van start gaat, kunnen zomers weer met soms een bui tegemoet zien. De laatste twee wandeldagen verlopen warmer dan de eerste twee, verwacht Weeronline.

Volgens Weeronline wordt het dinsdag en woensdag in Nijmegen ongeveer 23 graden. Donderdag en vrijdag ligt die temperatuur waarschijnlijk iets hoger met ongeveer 25 tot 27 graden of hoger en is de buienkans weer kleiner. Vrijdag, de laatste dag, zou het weleens 30 graden kunnen worden.

Dinsdag, bij de start, is het aan het einde van de nacht ongeveer 14 graden. Tussen 11.00 en 16.00 uur schijnt de zon met UV-index 6 en dus is zonbescherming nodig, adviseert Weeronline.

Zaterdag beginnen de traditionele Vierdaagsefeesten. Het wordt ongeveer 27 graden in Nijmegen: zomers warm, maar niet snikheet, stelt Weeronline. Aan het eind van de middag kan er een kleine bui vallen. De avond en nacht verlopen vermoedelijk droog. Het wordt niet kouder dan een graad of 15.