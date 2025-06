Glazen Huis van NPO 3FM komt dit jaar in Den Bosch

DEN BOSCH (ANP) - De inzamelingsactie NPO 3FM Serious Request wordt dit jaar vanuit Den Bosch gehouden. Het Glazen Huis komt op de Markt in de Brabantse stad te staan, heeft het radiostation donderdag bekendgemaakt. Tegelijkertijd kondigde de zender aan dat de opbrengst dit jaar naar Spieren voor Spieren gaat.

Serious Request bestaat sinds 2004 en vindt jaarlijks plaats in de week voor Kerstmis. Die hele week wordt radio gemaakt vanuit het Glazen Huis en kunnen luisteraars tegen betaling een plaat aanvragen. Welke dj's dit jaar in de tijdelijke radiostudio zitten, wordt later bekendgemaakt.

Na een aantal minder succesvolle edities is Serious Request de afgelopen jaren weer in populariteit gestegen. Vorig jaar werd ruim 13,8 miljoen euro voor stichting Metakids opgehaald, wat het op een na hoogste bedrag ooit was. Het jaar daarvoor was de eindstand bijna 7,8 miljoen euro voor Stichting ALS Nederland.