Zoon laatste sjah: Iran zit in beslissende fase, wacht oproep af

door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 10:33
WASHINGTON (ANP) - Volgens de zoon van de laatste sjah van Iran, Reza Pahlavi, zit het land in de beslissende fase van "onze laatste strijd". Hij roept inwoners in een videoboodschap op X op van de straat te gaan en thuis te blijven. "Wacht mijn uiteindelijke oproep af."
Pahlavi positioneert zichzelf al langer als de mogelijke tijdelijke leider als het regime in Iran zou vallen. Hij roept militairen en andere instanties op zich "los te maken van de onderdrukkende machten" en zich bij het volk aan te sluiten. "Dit is de laatste kans."
De voormalige kroonprins zit al sinds de jaren zeventig in de Verenigde Staten. Hij noemde de Israëlische en Amerikaanse aanvallen eerder een humanitaire interventie en zei zo snel mogelijk naar Iran terug te willen keren om met de bevolking het regime af te zetten.
