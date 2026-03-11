ECONOMIE
Iran ziet nu ook banken en techbedrijven als doelwit in oorlog

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 10:46
anp110326115 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Iran zegt nu ook financiële instellingen die banden hebben met de VS en Israël als doelwit te beschouwen. Dat zegt een woordvoerder van het Iraanse leger. Volgens Teheran zouden de landen waarmee het in oorlog is eerder een Iraanse bank hebben aangevallen. Ook techbedrijven zouden mogelijk doelwit zijn.
"Met deze ongerechtvaardigde en ongewone daad dwingt de vijand ons economische centra en banken gelinkt aan de VS en het zionistische regime als doelwit aan te merken", aldus de woordvoerder. Omwonenden zijn opgeroepen weg te blijven bij banken.
Al Jazeera meldde woensdag op basis van staatspersbureau Tasnim dat Iran ook gelieerde techbedrijven in de regio niet langer zal ontzien. Op de lijst met wat nu door Teheran wordt beschouwd als "legitiem doelwit" staan nu onder meer ook Google, Microsoft en Palantir. Al die ondernemingen ontwikkelen software of hebben software ontwikkeld die ook militair wordt gebruikt.
