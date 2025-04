Zoon Ridouan Taghi komt niet vrij, 'vluchtgevaar levensgroot'

ZWOLLE (ANP) - De rechtbank noemt het vluchtgevaar van Faissal T. "levensgroot", mede vanwege zijn dubbele nationaliteit. Zijn advocaten vroegen de rechtbank Zwolle dinsdag om T. (24) vrij te laten, omdat hij al twee jaar "onder erbarmelijke omstandigheden" vastzit. Maar de rechtbank ziet nog voldoende ernstige bezwaren om hem in ieder geval de komende drie maanden vast te houden.

De oudste zoon van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader heeft overgenomen na diens arrestatie eind 2019.

Faissal T. werd in 2023 aangehouden in zijn woonplaats Dubai. Daar zat hij tot zijn uitlevering aan Nederland afgelopen zomer in de cel. Momenteel verblijft hij in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar ook zijn vader vastzit.