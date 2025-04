Zo haal je het meeste rendement uit je houtkachel

Een houtkachel of open haard is niet alleen lekker warm, maar ook gewoon gezellig. Toch kan het ook frustrerend zijn als je het gevoel hebt dat je meer rook dan warmte krijgt. Zonde van je hout en je tijd. Gelukkig kun je met een paar simpele aanpassingen veel meer halen uit elk blok hout dat je erin gooit.

Zorg dat alles schoon is

Voordat er ook maar een vlammetje brandt, is het slim om de boel even schoon te maken. Een kachel die vol zit met roet of een verstopte schoorsteen zorgt ervoor dat de warmte nergens heen kan. Het gevolg? Een hoop rook, weinig warmte én meer risico op een schoorsteenbrand. Even een doekje erdoor en jaarlijks laten vegen dus. Klinkt als gedoe, maar scheelt je echt een hoop gezeur.

Goed hout maakt het verschil

Niet elk stuk hout is geschikt voor de kachel. Oude kast planken, hout met verfresten of spaanplaat kun je beter meteen richting de milieustraat brengen. Wat je nodig hebt is schoon en goed gedroogd hout. Denk aan soorten als eiken, essen of berken. Die branden lekker rustig, geven veel warmte en zorgen voor weinig rook. Let ook op hoe je de blokken neerlegt. Laat wat ruimte tussen de stukken, zodat er lucht bij kan. Dan brandt het een stuk efficiënter.

Vergeet de luchttoevoer niet

Zonder zuurstof gebeurt er weinig. Of eigenlijk, het gaat roken en smoren in plaats van branden. Zorg dus dat de luchttoevoer open staat als je de kachel aansteekt. Zet ‘m pas lager als het vuur goed op gang is. Zo krijgt het hout de kans om goed te branden en haal je er veel meer warmte uit. Nog verstandiger is om gebruik te maken van een ventilator kachel, waarmee de warmte sneller en beter wordt verspreid.

Briketten zijn best handig

Wil je iets dat makkelijk werkt en ook nog eens goed brandt? Dan zijn houtbriketten het overwegen waard. Ze zijn gemaakt van samengeperst zaagsel, meestal van hardhout, en bevatten geen bindmiddelen. Daardoor zijn ze super droog en branden ze lang en heet. Ze nemen weinig ruimte in, zijn makkelijk op te stapelen en geven verrassend veel warmte. Fijn voor wie geen zin heeft om constant hout bij te gooien. Daarbij scheelt het je ook een hoop geld en hoef je dus de verwarming niet aan te zetten.

Zo steek je de boel makkelijk aan

Aanmaakhout en aanmaakblokjes zijn onmisbaar als je het jezelf makkelijk wilt maken. Hoeveel je nodig hebt hangt een beetje af van het soort hout. Bij een flinke kist met beuken- of eikenhout zit je goed met vijf zakken aanmaakhout en één zakje aanmaakblokjes van 192 stuks. Bij andere houtsoorten zijn drie zakjes meestal genoeg, samen met zo’n zelfde zakje blokjes. Zorg dat je het bij de hand hebt, dan sta je niet te klungelen als je kachel weer aan moet. Het is daarbij ook belangrijk dat je een goede kachel hebt. Stel dat je een houtkachel hebt die al 30 jaar oud is, dan is een nieuwe houtkachel kopen een verstandige keuze zodat je de boel weer goed aan het branden krijgt.

Een slimme houtkeuze maakt het verschil

Niet elke houtsoort brandt hetzelfde. Sommige geven veel warmte maar branden snel op, andere houden het juist langer vol maar geven wat minder vlam. Daarom is het slim om even te kijken wat past bij jouw manier van stoken. Zit je 's avonds een uurtje bij de haard? Dan werkt berkenhout bijvoorbeeld prima. Wil je dat het de hele avond lekker warm blijft? Dan is eikenhout een betere keuze. Het loont echt om daar even in te duiken voordat je iets bestelt.