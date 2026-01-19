Zoon sjah en Trump op Iraanse staatstelevisie na mogelijke hack

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse staatstelevisie lijkt gehackt te zijn. Er waren zondag korte tijd toespraken te zien van de Amerikaanse president Donald Trump en Reza Pahlavi, de zoon van de laatste Iraanse vorst.

Op de televisie verscheen minutenlang de tekst "het echte nieuws van de Iraanse nationale revolutie". De in de VS gevestigde Pahlavi riep op tot een opstand tegen de strengislamitische Iraanse leiders.

Pahlavi heeft ook aangegeven dat hij wil terugkeren naar Iran. Onduidelijk is hoeveel steun hij daar geniet onder de bevolking. Het pro-westerse regime van zijn vader, de sjah, kwam in 1979 ten val en maakte plaats voor de Islamitische Republiek.

Massale demonstraties

Iraniërs hebben deze maand massaal gedemonstreerd tegen de machthebbers. Veiligheidstroepen traden daar hard tegen op en volgens schattingen vielen duizenden doden.

De protesten lijken daarmee grotendeels te zijn neergeslagen. De autoriteiten hebben het internet uitgeschakeld en dat leidt tot onduidelijkheid over de situatie in het land.