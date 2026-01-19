Schutter gevangenis Alphen nog voortvluchtig

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - De persoon die vrijdagochtend iemand heeft beschoten op het parkeerterrein van de gevangenis in Alphen aan den Rijn is nog altijd voortvluchtig. Er is nog niemand aangehouden, laat de politie maandag weten. Een woordvoerder wil niets zeggen over een motief voor het schietincident en op wie er is geschoten. "Er waren meerdere personen op de locatie, we kunnen nog niet duiden wie het beoogde doelwit was", zegt een woordvoerster.

Het incident gebeurde vrijdag om 06.00 uur op het parkeerterrein van de gevangenis aan de Eikenlaan. Volgens onbevestigde berichten was het doelwit Christopher Z. Hij was eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij zogenoemde martelcontainers in het Brabantse dorp Wouwse Plantage. Mogelijk verliet hij de gevangenis om op verlof te gaan.

De politie meldt niet of de schutter wist wie op dat vroege tijdstip de gevangenis verliet. "Dat is suggestief. Als we de verdachte niet hebben, weten we ook niet waarom iemand ergens was. We doen breed onderzoek", zegt de woordvoerster.