ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schutter gevangenis Alphen nog voortvluchtig

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 12:15
anp190126104 1
ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - De persoon die vrijdagochtend iemand heeft beschoten op het parkeerterrein van de gevangenis in Alphen aan den Rijn is nog altijd voortvluchtig. Er is nog niemand aangehouden, laat de politie maandag weten. Een woordvoerder wil niets zeggen over een motief voor het schietincident en op wie er is geschoten. "Er waren meerdere personen op de locatie, we kunnen nog niet duiden wie het beoogde doelwit was", zegt een woordvoerster.
Het incident gebeurde vrijdag om 06.00 uur op het parkeerterrein van de gevangenis aan de Eikenlaan. Volgens onbevestigde berichten was het doelwit Christopher Z. Hij was eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij zogenoemde martelcontainers in het Brabantse dorp Wouwse Plantage. Mogelijk verliet hij de gevangenis om op verlof te gaan.
De politie meldt niet of de schutter wist wie op dat vroege tijdstip de gevangenis verliet. "Dat is suggestief. Als we de verdachte niet hebben, weten we ook niet waarom iemand ergens was. We doen breed onderzoek", zegt de woordvoerster.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 09 om 092316

Schokkende foto's tonen de gruwel van het oude Chinese voetbinden

dafcc887768a334bd440fcf616ffae23,86dda4c

Heeft het echtpaar van de Zwitserse rampbar banden met de maffia?

anp180126130 1

NAVO-baas Rutte spreekt met Trump over Groenland

ANP-402348889

Deze populaire work-out is geliefd bij veel beroemdheden. En de wetenschap is het met hen eens

Andre-Winter-Vol-Liefde-1

Winter Vol Liefde: cringe-tv krijgt een nieuwe betekenis in Andorra

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

Loading