ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoons Ali Khamenei nemen afscheid, Mojtaba nog altijd afwezig

Samenleving
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 12:51
anp050726085 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden ayatollah. Khamenei kwam aan het begin van de oorlog tegen Iran om bij een Israëlisch bombardement op diens complex.
Opvallende afwezige blijft nog altijd Mojtaba Khamenei, de opvolger van zijn vader en de huidige opperste leider van Iran. The Times of Israel meldde zaterdag dat Mojtaba - tegen zijn eigen wens in - niet aanwezig mag zijn bij de uitvaart van zijn vader. Dit uit angst dat Israël hem ter plaatse aanvalt of volgt naar zijn schuilplaats. Sinds Mojtaba het ambt van zijn vader heeft overgenomen, is hij niet meer publiekelijk gezien. Hij zou zijn verminkt bij de aanval die ook zijn vader doodde.
De dagenlange plechtigheden worden door Iran aangegrepen om aan de zijlijn met aanwezige hoogwaardigheidsbekleders te spreken. Zo werd dit weekend al gesproken met een afvaardiging van Hamas, in Teheran om Khamenei een laatste eer te bewijzen.
Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad.
loading

POPULAIR NIEUWS

cala-brandinchi

Betalen voor het paradijs: op deze Italiaanse droomstranden kost een duik nu tot 7 euro

174099711 m

Nieuwe kijk op slaap: waarom acht uur per nacht niet voor iedereen werkt

191445905_m

80-plussers sterven bij bosjes in de hittegolf – en Nederland kijkt weg

ANP-562831358

Wilders: stuur al die Marokkanen terug naar de woestijn

download

Hevig onweer legt groot feest in Washington plat: terrein halsoverkop ontruimd vóór toespraak Trump

anp040726093 1

Zelensky claimt controle over Zwarte Zee

Loading