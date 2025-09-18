ECONOMIE
Amerikaanse staten en marktwaakhond klagen Ticketmaster aan

door anp
donderdag, 18 september 2025 om 18:05
LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse marktwaakhond FTC en zeven Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen Ticketmaster en moederbedrijf Live Nation. Het ticketplatform heeft volgens de aanklacht nagelaten ticketbots aan te pakken. Dat is software waarmee partijen grote hoeveelheden tickets kunnen opkopen om die daarna voor een meerprijs door te verkopen.
De FTC stelt dat Ticketmaster niets deed aan tickethandelaren die kooplimieten negeerden. Bovendien profiteerde het bedrijf "driedubbel". Zo verdiende Ticketmaster aan de eerste verkoop, maar ontving het bedrijf ook vergoedingen bij de doorverkoop, zowel van de koper als de verkoper. Daarmee heeft Ticketmaster volgens de FTC een wet overtreden die het grootschalig opkopen van tickets moet voorkomen.
Onder de regering-Trump heeft de FTC het toezicht op kaartverkoop opgevoerd na een presidentieel besluit dat de handhaving van de wet prioriteit geeft.
