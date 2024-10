Zorgen om handhaving verbod op vervoer van drachtige koeien

AMSTERDAM (ANP) - Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier heeft landbouwminister Femke Wiersma dringend gevraagd om strengere handhaving van het verbod op het transporteren van koeien die op het punt staan een kalf te krijgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pakte vorig jaar te weinig van dergelijke overtredingen stevig aan, vindt de club.

"Het vervoeren van hoogzwangere koeien is verboden, en met goede reden. Het is ons een raadsel waarom de overheid hier niet tegen optreedt", zegt Wakker Dier. "We vinden dit extra opvallend omdat ze in 2022 nog besloten strenger te gaan bestraffen vanwege de ernst van deze overtreding. Daarom vragen we opheldering aan de minister, want wij kunnen deze keuzes voor slappe handhaving absoluut niet volgen."

In juli meldde de NVWA zelf al dat er in 2023 "te vaak" hoogdrachtige runderen, en runderen die pas een kalf hadden gekregen, waren vervoerd. Er werden diverse boetes opgelegd, maar volgens Wakker Dier mag daar wel een forse schep bovenop. De NVWA wil het komend jaar al wel "maximaal inzetten op het voorkomen van vervoer van deze kwetsbare dieren om zo de naleving van Europese regels te verbeteren", liet de autoriteit toen weten. Op de kritiek van Wakker Dier heeft de organisatie nog niet kunnen reageren.