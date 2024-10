OM eist tot 19 jaar cel voor moord Daan Mellée

ALMELO (ANP) - Tegen de drie verdachten van de moord op de 26-jarige Daan Mellée in 2018 in Enschede zijn dinsdag bij de rechtbank in Almelo celstraffen geëist van twee keer negentien en één keer negen jaar.

De hogere straffen eiste het Openbaar Ministerie tegen Debbie G. (38) en Daniël V. (41). G. zou tot de moord hebben aangezet nadat zij op de avond voor de moord op 2 juli 2018 door Mellée zwaar was mishandeld. Ze zou haar boezemvriend G. daarop hebben gebeld om haar te komen helpen. Volgens het OM zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor de moord. De derde verdachte, Bart de J. (43), is volgens het OM medeplichtig.

Bij de behandeling van de zaak twee weken geleden hielden de drie hardnekkig vol dat ze niets met de dood van Mellée te maken hadden. Het OM vindt dat er genoeg bewijs is om ze schuldig te verklaren, waaronder DNA-sporen op kogelhulzen, schotresten op kleding, chatberichten, tapgesprekken en verklaringen van mensen uit hun naaste omgeving.