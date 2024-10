Ameland wil dat minister oplossing in gang zet voor vaargeul

AMELAND (ANP) - De gemeente Ameland vraagt minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) om een verkenning te starten naar een definitieve oplossing voor de problemen met de vaarverbinding. Door dichtslibbende vaargeulen werd de dienstregeling vorig jaar aangepast, de overtocht duurt nu vijf kwartier, in plaats van een uur. Hierdoor is het vaarschema betrouwbaarder, maar moet alsnog veel gebaggerd worden en vallen er nog steeds boten uit bij laagwater.

De gemeente is bezorgd over de gevolgen "voor de leefbaarheid, de bereikbaarheid en het toerisme op Ameland" als Madlener in de komende weken besluit om het onderzoek naar een langetermijnoplossing uit te stellen. "Het is misschien lastig voor te stellen dat er voor eilanders maar één manier is om naar de vaste wal te gaan. Het is voor ons letterlijk van levensbelang dat er een duurzame oplossing komt", meldt de burgemeester van het eiland Leo Pieter Stoel.

Als de minister toestemming geeft voor de verkenning zijn er volgens de gemeente nog enkele jaren nodig om te bepalen wat de beste oplossing is, en ook de uitvoering daarvan zal veel tijd kosten. De twee keuzes die voorliggen zijn het verbeteren van de huidige route van Holwert naar Ameland of het verplaatsen van de veerhaven van Holwert naar Ferwert.